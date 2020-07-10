Как чаще всего ломаются стиральные машины?

Стиральная машина настолько удобна, что даже временная поломка техники снижает комфорт жизни.

С другой стороны, стиральные машины относятся к тому оборудованию, которое сложно починить не профессионалу. Причина не только в сложности и габаритах конструкции, но и в том, что в ходе работы техника использует воду, а там, где встречаются электричество и вода, появляется риск получить разряд тока, причем смертельный. Не рискуйте, а если машинка потекла, обесточьте квартиру перед тем, как идти в ванную.

Машинка течет

Распространенных источников утечки мастера называют несколько – это шланг подачи, плохо закрепленный слив канализации, прохудившаяся манжета барабана, дозатор, технологическое отверстие или бак. Некоторые проблемы реально решить, отрегулировав напор воды на подаче, проверив слив или уменьшив количество пенящегося порошка. Другие неисправности часто требуют замены вышедших из строя элементов и участия специалиста.

Проблемы с подачей и сливом воды

Ряд проблем можно диагностировать и решить самому – например, проверить, не загрязнен ли фильтр, есть ли вода в кране и не пережат ли шланг подачи воды.

Тем не менее, если после внешнего осмотра и элементарной проверки давления воды в системе, стиральная машина не набирает или не сливает воду, причина поломки может крыться в насосе. Проверить и починить его может только мастер.

Проблемы с электроникой

Особенность современной бытовой техники, которая делает ее такой удобной и «самостоятельной», заключается в электронной «начинке». Однако есть и минус в большом количестве электроники – если выйдет из строя важный блок цепи, техника не будет работать как надо, а то и вовсе не будет включаться.

Если вы предполагаете неисправность в электронном блоке, не рекомендуем пытаться устранить ее самостоятельно. Вы рискуете не только получить смертельный разряд тока, но и сжечь те блоки, которые еще работают. Чтобы этого избежать, звоните в ремонт стиральных машин Киев или в вашем городе.

Проблемы с вращением барабана или отжимом

Если барабан не вращается вообще, не исключена поломка двигателя, ремня, электронного блока. Если барабан стучит и дребезжит, вероятна поломка подшипника. Оба случая довольно серьезные, поэтому специалисты не рекомендуют перегружать стиральную машину без необходимости, а между стирками делать перерывы – так вы увеличите срок службы оборудования.

Не нагревается вода

За нагрев воды до нужной температуры отвечает ТЭН. Если вода не греется, виноват не всегда сам ТЭН. Возможно, причина в блоке управления или оборванной цепи. Искать и устранять неисправность, связанную с электроникой и ТЭН, должен только квалифицированный мастер.