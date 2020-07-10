Україна продовжує відповідати критеріям безвізу з ЄС

Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідну доповідь Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства - Україною, Грузією і Молдовою, а також Албанією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією і Сербією, оприлюднено в п'ятницю у Брюсселі.

"У доповіді зроблено висновок про те, що відповідні країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму і що безвізове переміщення продовжує давати позитивні економічні, соціальні й культурні вигоди державам-членам ЄС і країнам-партнерам", - зазначено в повідомленні.

Водночас у звіті детально розглядаються конкретні сфери безпеки й міграції, де потрібні подальші дії.

Віцепрезидент з питань просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас сказав: "У світі, який стає дедалі більш мобільним, ЄС прагне справедливої та впорядкованої мобільності, й у зв'язку з цим безвізові поїздки з Західними Балканами та країнами Східного партнерства залишаються великим досягненням. Проте безвізовий режим пов'язаний із зобов'язаннями, й потрібні постійні зусилля для припинення незаконної міграції, боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Ми розраховуємо на те, що наші партнери й надалі досягатимуть прогресу в цих сферах, щоб забезпечити безвізовий режим у наших спільних інтересах".

Комісар у внутрішніх справах Ілва Йоханссон констатувала, що лібералізація візового режиму сприяє встановленню контактів між людьми та зміцненню зв'язків між ЄС і громадянами Західних Балкан і країн Східного партнерства. "Це потужний інструмент для просування реформ, зокрема у сфері правосуддя і безпеки. За минулі роки ми побачили значний прогрес безвізових партнерів, що зміцнює наші зв'язки. Для збереження цих досягнень потрібні постійні зусилля", - наголосила вона.

Нагадаємо, 30 червня ЄС офіційно опублікував список країн для відкриття кордонів з липня. України в переліку не було.

Заборона на в'їзд до Євросоюзу була введена ще в середині березня через пандемію коронавірусу. 5 червня ЄС продовжив заборону на в'їзд громадянам з інших країн мінімум до 1 липня. Поки з України в країни ЄС можуть потрапити тільки ті, хто перебуває там на законних підставах, а не за туристичними візами. Це - дипломати, працівники з робочою візою, студенти, сезонні працівники.