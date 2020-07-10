Попри гарантії безпеки для гасіння пожеж, бойовики 7 разів порушили "тишу" на Донбасі

Доба в зоні бойових дій минула без втрат серед українських бійців.

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 і міномети 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Новолуганського ворог п’ять разів відкривав вогонь по наших захисниках. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом - артилерійські системи калібру 122 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю. З ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник здійснював обстріли наших позицій на підступах до Причепилівки", - йдеться в повідомленні.

Ще один факт збройної активності окупантів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає, запевняють у штабі.

Нагадаємо, що попри гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області, вдень 9 липня проросійські бойовики з міномета 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу обстріляли українських захисників поблизу Новотошківського.