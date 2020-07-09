Для розшуку зниклих безвісти на Донбасі створять спеціальну комісію

В Офісі президента відбулося організаційне засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених). Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

На засіданні були присутні Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, родичі полонених та зниклих безвісти, звільнені з полону представники кримськотатарського народу, а також представники громадських організацій.

Учасники, зокрема, обговорили створення при Кабінеті Міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти.

За словами координатора робочої групи Миколи Колесника, це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп. Він також звернув увагу на важливість поліпшення комунікації між представниками місцевої влади та родинами зниклих безвісти й полонених. На засіданні цієї комісії мають бути присутні родичі зниклих безвісти.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що на засіданні урядового комітету під головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова погоджено постанову уряду про створення та склад Комісії. Людмила Денісова зазначила, що відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Нагадаємо, під час попередньої зустрічі робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі і військових і цивільних заручників (полонених) в Офісі президента, що відбулася в січні цього року, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, зокрема, повідомила, що міністерство ініціювало внесення змін до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень і створення пошукових груп. Робота буде прискорена за допомогою Офісу президента.

Тоді Микола Колесник, координатор робочої групи, наголошував на важливості обговорення питання призначення членів комісії. "Я бачив попередній склад Комісії з розшуку зниклих безвісти - там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи", - сказав він.