Бойовики не дотримали обіцянки не порушувати тишу на Донбасі

У лавах Об’єднаних сил втрат немає.

У четвер, 9 липня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що підтримувані РФ бойовики обстріляли українських захисників з міномета 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає", - інформують у штабі ООС.

Також повідомляється, що військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують надавати допомогу в ліквідації пожежі та її наслідків на Луганщині.

Напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.