У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойовики не дотримали обіцянки не порушувати тишу на Донбасі

У лавах Об’єднаних сил втрат немає.

Бойовики не дотримали обіцянки не порушувати тишу на Донбасі
Фото: EPA/UPG

У четвер, 9 липня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що підтримувані РФ бойовики обстріляли українських захисників з міномета 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил немає", - інформують у штабі ООС.

Також повідомляється, що військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують надавати допомогу в ліквідації пожежі та її наслідків на Луганщині.

Напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також