У Києві евакуювали 15 осіб під час гасіння пожежі в житловому будинку

У Києві вночі 9 липня сталася пожежа у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на Троєщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 02:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку по вул. Закревського, 31, що в Деснянському районі столиці, виникла пожежа... По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7-му поверсі. Вогнеборці, не гаючи часу, відразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці по внутрішній сходовій клітці евакуювали із житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

О 02:50 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:22 ліквідували.

Квартира, в якій виникла пожежа, вигоріла повністю, пошкоджено вхідні двері сусідньої квартири, закіптюжено стіни та стелю загального коридору.

Причину й обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 5 липня у п'ятиповерховому багатоквартирному будинку в Новій Каховці виникла масштабна пожежа. Того ж дня поліція затримала підозрюваного у вчиненні пожежі - місцевого жителя, який зловживав алкоголем. Чоловік розповів поліцейським, що вживав спиртні напої, після чого вирішив покурити на дивані й заснув. Сусіди розбудили його, коли у квартирі вже все загорілося.

7 липня суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов'язання.