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На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх

Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх
Фото: glavpost.com.ua

На Львівщині поліцейські затримали священнослужителя за торгівлю зброєю.

Про це повідомляють на сайті Міністерства внутрішніх справ.

48-річний чоловік, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, купував стартові та шумові пістолети, переробляв їх на бойові та підшукував клієнтів для подальшого продажу.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через інтернет він купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, які потім переробляв на бойові. Також він виготовляв набої до цих пістолетів.

Потім священнослужитель підшукував покупців і переправляв їм зброю поштою.

Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертизу, за результатами якої вилучені пістолети визнали вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.

За місцем проживання підозрюваного, а також у його покупців провели обшуки. Наразі вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світло-шумові гранати й інші елементи зброї. Обшуки тривають.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, в березні священник із Рівного вдруге попався на торгівлі зброєю. Йому закидали спробу продати гранатомет, гранати і тротил.

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