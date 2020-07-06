Львівщина послаблює карантинні обмеження

На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення частково послабити карантинні обмеження в області, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Оскільки, за даними МОЗ України, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і підпадає під критерії, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, в регіоні можна послабити карантин.

Уже відзавтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92% при нормі менш ніж 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 28,03% при нормі менш ніж 10%. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому за умови дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу", - зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 43,04% від загальної̈ кількості при нормі менш ніж 50%. Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу впродовж останніх семи днів становить 108,66 на 100 тисяч населення при нормі більш ніж 24.

В області також мають намір перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.

"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.

Згідно з даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

В Україні на сьогодні, 6 липня, лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано загалом 1262 летальні випадки. Одужали 21 703 особи.