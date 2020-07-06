В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Львівщина послаблює карантинні обмеження

Дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів та фітнес-центрів.

Львівщина послаблює карантинні обмеження
Фото: Lb.ua

На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення частково послабити карантинні обмеження в області, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Оскільки, за даними МОЗ України, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і підпадає під критерії, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500, в регіоні можна послабити карантин.

Уже відзавтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92% при нормі менш ніж 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 28,03% при нормі менш ніж 10%. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому за умови дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу", - зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 43,04% від загальної̈ кількості при нормі менш ніж 50%. Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу впродовж останніх семи днів становить 108,66 на 100 тисяч населення при нормі більш ніж 24.

В області також мають намір перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.

"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.

Згідно з даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

В Україні на сьогодні, 6 липня, лабораторно підтверджено 49 043 випадки COVID-19, зокрема, 543 за добу. Зафіксовано загалом 1262 летальні випадки. Одужали 21 703 особи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також