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Естонія дозволить громадянам третіх країн в’їзд з метою роботи або навчання

Працедавці зобов’язані організувати трансфер, проживання своїх працівників і тестування на коронавірусну хворобу.

Естонія дозволить громадянам третіх країн в’їзд з метою роботи або навчання
Фото: EPA/UPG

Влада Естонії має намір дозволити в'їзд сезонним працівникам і студентам з-поза меж Європейського Союзу, повідомляє "Укрінформ".

Відповідної домовленості досягнула правляча коаліція вранці в понеділок, 6 липня, з огляду на потребу працівників через наближення сезону збору врожаю.

Естонські політики були одностайними у рішенні, що працедавці з Естонії можуть запрошувати на роботу сезонних працівників з-поза меж ЄС. При цьому вони будуть зобов’язані організувати трансфер, проживання своїх працівників і тестування на коронавірусну хворобу. Сюди входить 14-денний обов’язковий карантинний період після прибуття до Естонії для працівників з країн, де рівень зараженості перевищує 16 випадків коронавірусної хвороби на 100 000 населення.

У випадку з іноземними студентами з третіх країн, які не входять до ЄС, Європейської економічної зони та ОЕСР, перебувати в Естонії зможе лише сам студент. Винятки можливі лише для неповнолітніх дітей студентів, які є батьком/матір’ю-одинаками.

Якщо студент з третьої країни припиняє навчання або його навчальний заклад відраховує його, то дія його посвідки на проживання завершуватиметься через 30 днів від цієї дати.

Нагадаємо, з 1 липня Європейський Союз відкрив внутрішні кордони для громадян з 18 країн. 26 червня в Євросоюзі досягли попередньої домовленості щодо критеріїв визначення країн, громадяни яких зможуть відвідувати країни-учасниці Євросоюзу.

За словами дипломатів, кордони відкрили для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижчий за середній показник по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.

Зазначимо, що для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.

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