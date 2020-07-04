Посол ЕС раскритиковал законопроект о закупках импортной машиностроительной продукции

Маасикас обратился по этому поводу к Шмыгалю и Разумкову.

Европейский Союз обеспокоился проектом постановления Кабмина и законопроектом, которые касаются закупок импортной машиностроительной продукции.

Об этом говорится в письме посла Евросоюза Матти Маасикаса к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю от 3 июля.

Текст письма оказался в распоряжении издания "Наші гроші".

Евросоюз сомневается в совместимости проекта правительственного постановления «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства», с обязательствами Украины о государственных закупках в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и Соглашения ВТО о госзакупках.

"Проект постановления намерен ввести в качестве пилотного проекта требование 15% - 30% удельного веса критерию локализации машиностроительной техники в Украине. На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", - указывает в письме Маасикас.

Евросоюз также выразил обеспокоенность относительно регистрации в Раде 24 июня законопроекта № 3937 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

"Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, который по нашей оценке также нарушит ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации. Это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, которая требуется законопроектом (до 60%), de facto лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях", - говорится в письме посла ЕС.

Отмечается, что намерение ввести такой же уровень локализации в закупках, связанных с проектами таких учреждений как Европейский инвестиционный банк, "могут оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС".

Европосол называет изменения, которые предусматривает постановление и законопроект, "дискриминационными мерами", которые поставят под сомнение достижения Украины последних лет в реформе системы государственных закупок.