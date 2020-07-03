В Турции начался заочный процесс над 20 подозреваемыми в убийстве журналиста Хашогги

В Турции начался заочный судебный процесс над 20 гражданами Саудовской Аравии, которые подозреваются в убийстве журналиста Джамала Хашогги.

Среди тех, кого судят, два бывших главных помощника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом пишет BBC.

Турецкая прокуратура обвиняет бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири и советника по СМИ королевского суда Сауда аль-Кахтани в том, что они руководили операцией и дали команду к убийству.

Остальные 18 обвиняемых обвиняются в удушении Хашогги, останки которого не были найдены. Турецкие официальные лица говорят, что его тело было расчленено и вывезено на неизвестный участок.

Ранее Саудовская Аравия провела отдельное судебное разбирательство по поводу убийства, которое подверглось резкой критике как незаконченное. В декабре суд приговорил пятерых человек к смертной казни и троих к тюрьме, но суд был закрытым и обвиняемые не были названы.

Власти Саудовской Аравии первоначально отрицали какую-либо причастность к этому делу, но позже назвали его "мошеннической операцией".

Суд в Стамбуле последовал за международным протестом по поводу убийства, которое бросило тень на репутацию принца.

Напомним, что проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждали, что Хашогги покинул здание через черный ход и что его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако, под сильным давлением мирового сообщества, Саудовская Аравия признала, что Хашогги был убит.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

23 декабря в Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни. Имена осужденных не называют. Но отмечается, что советнику короля Сауду Кахтани, который также находился под следствием, обвинений предъявлено не было и он был освобожден.