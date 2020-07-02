Глава МИД Кулеба 3-4 июля посетит Турцию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3-4 июля с официальным визитом посетит Турцию.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"3-4 июля 2020 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Турецкую Республику по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры проведут 8-е заседание украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования, где подведут итоги взаимодействия в первом полугодии 2020 и определят приоритеты и задачи до конца года.

"Министры также обсудят широкий круг тем двустороннего взаимодействия и вопросы региональной безопасности. Отдельное внимание будет уделено процессу милитаризации Крыма, нарушениям российской оккупационной властью прав человека на полуострове, динамике ситуации с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействию российской агрессии на Донбассе и инициативам мирного урегулирования на Востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Также собеседники уделят внимание вопросам развития торговли и инвестиций, углубления сотрудничества в энергетике и взаимодействия в сфере безопасности и обороны, взаимодействия в ООН, НАТО, ОБСЕ и Совете Европы.

Кроме того, министры обсудят перспективы завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Кулеба и Чавушоглу также обсудят подготовку 9-го заседания стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Эрдогана.

Также министр встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля посетил Киев для встречи с властями и участвия в Украинско-турецком бизнес-форуме.

После этого Зеленский заявил о новом уровне отношений между Украиной и Турцией.