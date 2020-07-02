Депутаты Европарламента предостерегли Украину от политического преследования оппонентов

Группа депутатов Европарламента выразила обеспокоенность попытками "злоупотребления украинской судебной системой для политического преследования оппонентов". Об этом говорится в заявлении членов неформальной группы друзей европейской Украины в Европарламенте, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

"Нас беспокоят постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов", - заявили евродепутаты, напомнив, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами.

"Нынешние попытки преследования политических оппонентов создают риск отката демократии, что отвечает интересам третьих сторон, которые стремятся поставить под угрозу евроинтеграционные реформы в Украине", - отмечается в заявлении.

Евродепутаты подчеркнули, что признают стремление Украины к более глубокой интеграции с Европейским Союзом на политическом, экономическом, межличностном уровнях и уровне безопасности при условии достижения результатов реформ и прогресса в уважении верховенства права, независимости и беспристрастности судебной системы, а также в укреплении демократии.

"Мы ожидаем, что судебная система Украины будет независимая, свободная от политического влияния и отвечать основополагающим принципам демократии", - заявили евродепутаты.

Как сообщалось, в МИД Германии очень внимательно наблюдают за уголовным преследованием Петра Порошенко, в частности, через немецкое дипломатическое представительство в Киеве.

Как известно, Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя председателя СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура сообщила, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко на 1 июля. 1 июля суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения до 8 июля.