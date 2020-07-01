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Глава Сумской ОГА получил выговор от Зеленского

Роман Грищенко получил взыскание за недостатки в подборе кандидатур на должности глав местных госадминистраций.

Глава Сумской ОГА получил выговор от Зеленского
Глава Сумской ОГА ​Роман Грищенко
Фото: facebook.com Сумская ОГА

Президент Владимир Зеленский 1 июля объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.

Об этом в указе президента "О привлечении к ответственности" №261 от 1 июля 2020 года, который обнародован на сайте главы государства.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенку Роману Сергеевичу", - говорится в документе.

Военный прокурор Харьковского гарнизона Роман Грищенко возглавил Сумскую область 11 марта. Зеленский девять месяцев искал замену предыдущему главе ОГА - с июня 2019 года, когда Зеленский уволил Николая Клочко. После этого областью руководила временно исполняющая обязанности губернатора Ирина Купрейчик. 

В сентябре 2019 Зеленский объявлял выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса - Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Топ-чиновники были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнения должностных обязанностей во время рабочей поездки президента в Днепропетровскую область.

В конце декабря президент досрочно снял выговор с заместителей главы Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

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