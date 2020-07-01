Тимошенко: если парламент в пятницу проголосует, в выходные пострадавшие от наводнения получат помощь

Если принять законопроект, который позволит направить средства для помощи пострадавшим от наводнения, в ближайшее время, в выходные люди смогут уже получить необходимые деньги. Об этом заявила Юлия Тимошенко на брифинге по результатам инициированной командой «Батькивщины» встречи лидеров фракций с премьер-министром.

«Жаль, что на встрече не было лидеров фракции «Слуга народа», я думаю, им этот вопрос просто не интересен. Но все остальные лидеры фракций были, был премьер-министр, министр финансов, руководство Верховной Рады, и я лично передала в руки премьер-министру проект закона, подготовленный нашей командой, о том как возместить убытки людям, как наполнить резервный фонд. Мы показали, где источники, которые нужно использовать для поступлений в бюджет и немедленно начать возмещать людям деньги», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Участники встречи, отметила председатель «Батькивщины», договорились о том, что уже в пятницу на заседании парламента будет рассмотрен законопроект, который позволит начать возмещение людям, пострадавшим от наводнения.

«Мы договорились о том, что правительство посмотрит на тот законопроект, который я передала, для возмещения ущерба людям и наполнения резервного фонда Кабинета Министров, и уже на пятницу будет вынесен законопроект, который будет точно принят Верховной Радой, и который даст возможность немедленно начать адекватные выплаты, которые покроют людям все без исключения убытки», - заверила Юлия Тимошенко.

«Наша команда находится на связи с подтопленными регионами и с людьми для того, чтобы мы могли знать, насколько действует правительство, насколько выполняются все необходимые шаги и насколько людям предоставляется необходимая помощь. Мы также будем следить за тем, чтобы правительством в парламент был передан законопроект, чтобы в пятницу он был проголосован, и уже с выходных людям направили возмещение», - резюмировала Юлия Тимошенко.