Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.

Обь этом сообщается на сайте Офиса президента.

Открывая заседание, Зеленский напомнил, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - сказал президент.

Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость проведения судебной реформы, так как, по его словам, в Украине есть большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Зеленский акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности - в реализации проекта "Большая стройка".

"Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - добавил президент.

Напомним, 23 июня Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ, который он сам возглавляет.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета, последнее - в начале марта 2018 года.

7 мая президент Зеленский назначил главой исполкома Нацсовета реформ Михаила Саакашвили.