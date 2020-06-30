​Киев готов отложить запуск единого е-билета, пока Кабмин не урегулирует законодательство о льготах

Власти столицы считают социальной несправедливостью, что льготники из других регионов должны будут оплачивать проезд.

Киевская городская государственная администрация готова отложить введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте до 1 января 2021 года, чтобы Кабинет министров разработал изменения в законодательство касательно льгот на проезд для льготных категорий граждан.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В 2018 году началось тестовое внедрение единого электронного билета. С момента работы электронного билета в тестовом режиме городские власти дали возможность оформления карты киевлянина для всех льготных категорий киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд. На сегодня мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина", - рассказала замглавы КГГА Марина Хонда.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, право на бесплатный проезд для льготных категорий граждан регламентируется рядом законов, которые касаются ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, чернобыльцев и других категорий. Количество киевлян, имеющих право на льготный проезд, согласно этим законам составляет около 240 тыс. человек.

Кроме того, постановления Кабмина 1993 и 1994 годов предоставили право бесплатного проезда для пенсионеров, которых в Киеве около 480 тыс. человек.

Согласно Конституции, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, но с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты.

"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд после введения единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И в нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - подчеркнула Хонда.

Напомним, переход на электронный билет (e-ticket) в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября прошлого года. Для этого весь наземный коммунальный транспорт оборудован валидаторами (устройствами для считывания бесконтактных карточек). Часть турникетов скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена также адаптировали под e-ticket.

Предполагалось, что для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, пассажиру нужно будет купить QR-билет или транспортную карточку. Это и есть e-ticket, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

Эта система работает в экспериментальном режиме и время от времени дает сбой, из-за чего пассажиры метрополитена не могут воспользоваться электронным билетом в метро. Поэтому было принято решение отложить введение е-билета на год.

В феврале 2020 года КГГА официально объявила о переходе на е-билет с 1 апреля.