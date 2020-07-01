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Офис президента представил законопроект об "инвестиционных нянях"

Закон гарантирует бизнесу налоговые льготы и инвестиционного менеджера.

Офис президента представил законопроект об "инвестиционных нянях"
Юлия Ковалив
Фото: pravo.ua

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.

Презентация состоялась на заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

По словам Ковалив, основой документа стала идея, которую президент назвал "инвестиционными нянями".

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - подчеркнула Ковалив.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - сообщила Ковалив.

Как сообщалось, 13 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программ для крупных инвесторов.

Президент заверил, что он лично и его команда "готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину" и напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и налоговых каникулах.

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