Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол ФРГ в Украине

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверена, что для привлечения в Украину немецких инвесторов нужны не няни, а независимая судебная система.

Об этом дипломат заявила в интервью hromadske.

"Сегодня говорят о нянях, раньше Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (телохранители, - ред.). Им нужны независимые суды", - сказала она.

Посол отметила, что сегодня в Украине успешно работают две тысячи немецких фирм.

"Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций - и это правильно", - добавила она.

Однако, по мнению Фельдгузен, большинство потенциальных инвесторов в Украину заняли выжидательную позицию.

"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе - это общие макроэкономические индикаторы", - пояснила посол.

Как сообщалось, 13 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программ для крупных инвесторов.

Президент заверил, что он лично и его команда "готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину" и напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и налоговых каникулах.