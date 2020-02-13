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Главный раввин Украины заявил, что Сытник сказал неправду о слежке за прихожанами синагоги

Моше Реувен Асман намерен обратиться к руководству страны с просьбой принять меры.

Главный раввин Украины заявил, что Сытник сказал неправду о слежке за прихожанами синагоги
лавный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман
Фото: Youtube

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что глава НАБУ Артем Сытник сказал неправду, назвав фейком информацию о слежке за прихожанами киевской синагоги.

Об этом говорится в заявлении раввина, опубликованном на его странице в фейсбуке.

"С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, сказанные на заседании комитета Верховной рады, - ведь при своем вступлении в должность, он присягал народу Украины и клялся говорить правду! Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге - это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду", - написал он.

Раввин прикрепил к своему сообщению фото протокола о проведении негласных следственных действий. Также он отметил, что при конфиденциальной встрече с Сытником передал ему необходимые доказательства.

Фото: facebook.com/Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

Он добавил, что Сытник назвал "фейком" информацию о слежке в Страсбурге. При этом, по словам Моше Реувена Асмана, детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, фигурирующий в протоколе о проведении аудиоконтроля в синагоге это одно и то же лицо - сотрудник Артема Сытника Сергей Рокунь.

"Я также проинформирован о действиях НАБУ, имеющих целью преследования прихожан синагоги. Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей", - написал раввин.

Он подчеркнул, что намерен информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также обратится к руководству Украины с просьбой принять меры.

Напомним, в конце октября еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке. В частности, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил о слежке за центральной синагогой и верующими. По его информации, для слежки использовались авто с поддельными номерами. Кроме того, в самой синагоге обнаружили устройства снятия информации. В НАБУ заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева.

Впоследствии НАБУ выяснило, кто установил прослушивающую аппаратуру в синагоге. Однако конкретное ведомство в Бюро не назвали, "чтобы не подрывать доверие к правоохранительным органам".

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