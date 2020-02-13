Фото: Lb.ua

Адвокаты Яны Дугарь, одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, обвинили полицию в манипуляциях "в стиле советской пропаганды".

Об этом они заявили журналистам во время акции возле здания Министерства внутренних дел.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

12 февраля МВД опубликовало обширный материал, в котором поставило под сомнение доводы защиты Дугарь. Однако адвокаты заявили, что это сообщение полно ложных заявлений и манипуляций.

По версии защиты, старший солдат Яна Дугарь в период с 3 июня 2016 года по 26 сентября 2016 года принимала участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому она не могла проводить разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года перед убийством Шеремета. Но в полиции фактически заявили, что если в 2019 году Дугарь отлучалась с места службы, то могла делать это и в 2016 году.

Адвокаты категорически отвергли эти доводы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Место нахождения и порядок прохождения Яной Дугарь службы в другой воинской части в другом месте в 2019 году не имеет никакого отношения к прохождению ею службы в закрытом военном госпитале в 2016 году в Покровске. Данные, указанные следствием как "самовольное оставление службы", приходятся на выходные, праздники и даты официального отпуска. Кроме этого следователи и прокуроры не знают, что согласно ст. 10-1 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих" дополнительно к отпуску предоставляется до двух дней на дорогу. И опять-таки - какое отношение передвижения Яны Дугарь в 2019 году имеет к делу убийства Павла Шеремета в 2016 году?" - говорится в заявлении адвокатов.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что, по версии следствия, 15 и 18 июля 2019 года Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета. Полицейские считают, что она проводила разведку на местности.

При этом непосредственно к убийству она не причастна. Следствие считает, что взрывчатку заложила волонтер, детский врач Юлия Кузьменко при помощи рок-музыканта, военного Андрея Антоненко.