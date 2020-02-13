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Загороднюк призвал НАТО рассмотреть заявку Украины на Программу расширенных возможностей

Министр обороны убежден, что Украина соответствует всем критериям.

Загороднюк призвал НАТО рассмотреть заявку Украины на Программу расширенных возможностей
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Загороднюк убежден, что Украина соответствует критериям для присоединения к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО и призвал партнеров рассмотреть заявку Украины и поддержать это решение.

Об это он заявил во время рабочего завтрака с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщается на сайте Минобороны.

"Наши партнеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы и сейчас есть замечательное окно возможностей, - сказал Загороднюк.

Он добавил, что Украине тоже есть что предложить Альянсу. В частности, он отметил продолжение участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на Донбассе, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечения безопасности в Черном море.

Глава Минобороны Украины также встретился с главой Пентагона Томасом Эспером. Загороднюк проинформировал его о ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, отметив, что несмотря на меры по отражению и сдерживания российской агрессии на востоке Украины, ВСУ продолжают реформироваться и меняться, чтобы достичь соответствия критериям для членства в НАТО.

Фото: mil.gov.ua

Также Загороднюк встретился с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном. Загороднюк рассказал ему о текущей обстановке на востоке Украины и о мерах, предпринимаемых руководством страны для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: mil.gov.ua

"Военная реформа и дальнейшее развитие способностей ВСУ являются основными инструментами сдерживания российской вооруженной агрессии. Для этого, в том числе, разработан и продолжается выполнение правительственной программы действий, в рамках которой определены пять стратегических целей для Министерства, - подчеркнул министр.

Загороднюк и Саджан также обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества. Речь шла, в частности о том, что в течение 2015-2020 годов на базе четырех учебных центров на территории Украины было подготовлено более 6700 военнослужащих. Сейчас в Украине находится 150 канадских инструкторов.

Напомним, 12 февраля Загороднюк прибыл в штаб-квартиру НАТО с рабочим визитом.

В январе Украина официально подала заявку на участие в Программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Подробнее о программе читайте в материале LB.ua "Комиссия Украина-НАТО. Расширенные возможности вместо ПДЧ?"

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