Минобороны введет электронные военные билеты в первой половине 2020 года

В первом полугодии 2020 года Минобороны запустит электронные военные билеты в тестовом режиме. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

"В первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год. Но тем не менее официально это заработает уже в этом полугодии", - рассказал министр.

По его словам, презентация проекта состоится уже в феврале, сам электронный военный билет будет в двух вариантах: и в смартфоне, и в виде карты со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили о борьбе с бюрократией с помощью автоматизации процессов. Этот проект имеет кодовое название "Пласт".

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри", - рассказал Загороднюк.

Также министр сообщил о планах оцифровать весь воинский учет, отметив, что для этого уже в первом квартале 2020 года будет закуплена техника в военкоматы.

Напомним, первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія" было запущено 11 декабря 2019 года. С его помощью можно в электронном виде использовать водительские права и технический паспорт.

Кроме того, электронные водительские права разрешили использовать для удостоверения личности в поездах, а также на внутренних авиарейсах. Услуга запущена пока в качестве эксперимента.

5 февраля МВД и Государственная миграционная служба презентовали сервис онлайн-заказа замены утерянных водительских правчерез электронный кабинет водителя.