Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев (обновлено)

Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.

Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik

Обновление 14:15. Пресс-центр Ватикана сообщил, что Папа Римский Франциск и президент Владимир Зеленский во время встречи обсудили пути решения конфликта на Донбассе, передает издание Vatican News.

"Переговоры в Государственном секретариате были посвящены, в основном, гуманитарной ситуации и поискам мира в контексте конфликта, который с 2014 года угнетает Украину. Было высказано общее пожелание, чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к нуждам населения, которое является первой жертвой насилия, а также настойчивость и последовательность в диалоге", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество между Украиной и Ватиканом, а также присутствие Католической церкви в Украине в различных обрядах.

Ранее Папа Римский Франциск во время традиционной рождественской речи, произнесенной в лоджии базилики Святого Петра, пожелал Украине мира. Понтифик также приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией в сентябре 2019 года. Накануне нормандской встречи Папа призвал мир молиться за Украину.

Напомним, Зеленский 7-8 февраля осуществляет визит в Италию. В ходе встречи с премьером Италии Джузеппе Конте президент обсудил возвращение в Украину нацгвардейца Маркива, а с президентом Италии Серджио Маттареллой - вопрос интеграции Украины в евроатлантические структуры.