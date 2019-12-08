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Папа Франциск призвал молиться за Украину накануне нормандской встречи

"Чтобы политический диалог привел к миру для этих территорий и их населения".

Папа Франциск призвал молиться за Украину накануне нормандской встречи
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск молится за положительные результаты встречи руководителей стран "нормандской четверки". Об этом сообщает "Радио Ватикан".

Встречаясь сегодня с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень" Папа Франциск посвятил несколько слов встрече "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал Папа Римский.

Ранее в поддержку Украины накануне "нормандской встречи" высказался президент Литвы Гитанас Науседа и глава МИД Германии Хайко Маас.

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