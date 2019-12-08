Гройсман заявил о поддержке Зеленского перед нормандским саммитом

Бывший премьер призвал не быть политиканами и не ставить подножки президенту.

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинские политики должны поддержать президента Владимира Зеленского перед саммитом "нормандской четверки", а не ставить ему подножки.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Завтра президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встрече во Франции. И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту", - считает Гройсман.

Бывший премьер поддержал Зеленскому успеха в Париже.

Напомним, что на Майдане Независимости в воскресенье собралось многотысячное вече сторонников оппозиции, которые пришли, чтобы предостеречь президента Владимира Зеленского от чрезмерных компромиссов на саммите "нормандской четверки".

Одним из инициаторов вече была партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Владимир Гройсман был премьер-министром Украины при президентах Порошенко и Зеленском с апреля 2016 года до конца августа 2019 года.

Сейчас у экс-премьера есть собственная партия, которая называется "Украинская стратегия Владимира Гройсмана".