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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд

Решение объявили накануне саммита "нормандской четверки".

Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд
Фото: publika.md

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд.

Об этом говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского по итогам его разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

По словам Зеленского, их беседа была очень конструктивной.

"Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украину не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики "мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния".

"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого Президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего – с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – отметила Кристалина Георгиева.

Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом.

Директор-распорядитель Фонда также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит "от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений".

Напомним, что предыдущая программа МВФ для Украины была принята в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

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