"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко исключил отказ Украины от взыскания $3 млрд с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя последние заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Он напомнил, что в 2009 году "Газпром" согласился на урегулирование споров при посредстве Стокгольмского арбитража, а через несколько лет первым подал иск в арбитраж.

"Нафтогаз" и "Газпром" согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - заявил Витренко.

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации невозможный вариант. При этом теряется смысл любых новых договоренностей. Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?" - написал топ-менеджер "Нафтогаза".

Напомним, что 7 декабря российский премьер Медведев заявил, что транзит газа через Украину возможен только по "нулевому варианту". "Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - заявил он.