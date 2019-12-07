Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"

Витренко исключил вариант "простить и забыть".

"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко исключил отказ Украины от взыскания $3 млрд с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя последние заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Он напомнил, что в 2009 году "Газпром" согласился на урегулирование споров при посредстве Стокгольмского арбитража, а через несколько лет первым подал иск в арбитраж.

"Нафтогаз" и "Газпром" согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - заявил Витренко.

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации невозможный вариант. При этом теряется смысл любых новых договоренностей. Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?" - написал топ-менеджер "Нафтогаза".

Напомним, что 7 декабря российский премьер Медведев заявил, что транзит газа через Украину возможен только по "нулевому варианту". "Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - заявил он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также