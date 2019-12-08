Митингующие в Минске приняли резолюцию за независимость Беларуси от РФ

Акция против углубления интеграции продолжается второй день.

Фото: EPA/UPG

В Минске второй день продолжается акция против углубленияинтеграции Беларуси и России. Об этом сообщает "Хартия-97".

"На митинг прибыли жители из разных городов страны. Участники акции отправились в шествие по улицам Минска, их число насчитывает несколько тысяч. Милиция пытается задерживать людей, однако участники пытаются не допустить этого", - пишет издание.

Митингующие приняли резолюцию в поддержку независимости Беларуси и принесли ее к посольству РФ, потребовав передать документ российским дипломатам. Здание посольства взяли в кольцо бойцы белорусского ОМОНа.

“В резолюции выражается протест против так называемой глубокой интеграции Беларуси и России, подписания "дорожных карт", заявляется о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут власти Беларуси и России. Соглашения, подписанные диктаторами Лукашенко и Путиным и их доверенными лицами, белорусы не признают и не будут им подчиняться”, - говорится в сообщении.

Участники акции призвали международное сообщество к солидарности с белорусским народом, попросили не признавать легитимными соглашения об интеграции и ввести санкции за их подписание.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, в конце ноября Путин и Лукашенко договорились создать единые парламент и правительство. Сообщалось, что планируемое Союзное государство - это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

7 декабря Лукашенко и Путин провели пятичасовые переговоры о "союзном государстве". Президент Беларуси заявил, что не просит ничего, "только равные условия".