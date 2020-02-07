Кабмин назначил врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения

Ведомство возглавит начальник отдела международного сотрудничества и связей с общественностью Екатерина Павлова.

Кабинет министров назначил временно исполняющую обязанности главы Госагентства по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на начальника отдела международного сотрудничества и связей с общественностью указанного Агентства Павлову Екатерину Сергеевну", - говорится в документе.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что Госагентство по управлению Чернобыльской зоной отчуждения будет ликвидировано, поскольку неурегулированность его хоздеятельности служит источником коррупции.

Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что вместо Госагентства будет создан Государственный концерн по работе с ядерными материалами.

12 октября 2019 года Кабмин уволил Виталия Петрука с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения и назначил врио главы Владимира Фещенко, который ранее был заместителем Петрука. А в ноябре правительство отменило конкурс на данную должность и объявило новый.