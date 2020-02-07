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Арахамия: голосование по земле может состоятся 16-17 апреля

Депутатам предстоит рассмотреть еще 95% правок.

Арахамия: голосование по земле может состоятся 16-17 апреля
Фото: Анна Стешенко

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что при нынешних темпах рассмотрения правок финальное голосование за законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения может произойти 16-17 апреля.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Вчера мерили скорость прохождения правок, сегодня еще домеряем, но она ж не ускоряется. Если с такой скоростью будем двигаться, если взять во внимание, сколько у нас пленарных недель, то это случится где-то 16-17 апреля", - сказал он.

За два дня депутаты успели дойти только до 216-й правки, это около 5% от их общего количества.

Арахамия пошутил, что парламентским корреспондентам можно взять отпуск как минимум на месяц, так как в парламенте в ближайшее время ни новостей, ни событий интересных происходить не будет.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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