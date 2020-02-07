"Европейская солидарность" блокировала трибуну, требуя задать вопросы Гончаруку

Депутаты партии "Европейская солидарность" блокировали трибуну с требованием задать вопросы премьер-министру Алексею Гончаруку. Час вопросов правительства в Раде закончился скандалом, передаёт корреспондент LB.ua.

После выступления премьера с трибуны и нескольких вопросов из зала спикер Дмитрий Разумков объявил о завершении часа вопросов к правительству. Однако депутаты фракции "Европейской солидарности", скандируя: "позор", заблокировали трибуну. В частности, депутат Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко требовали дать им возможность поставить вопросы Гончаруку.

Фото: Макс Требухов

Разумков напомнил, что по регламенту час вопросов в Раде закончился и исчерпан. Но сам Гончарук вышел на трибуну и продолжил отвечать на вопросы.

Так, Алексей Гончаренко поинтересовался у премьера: где же заявление об отставке, о котором заявлял премьер. Поскольку оно не зарегистрировано ни в Аппарате Рады, ни в Офисе президента. Хотя последнее не отвечает нормам Конституции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В ответ на это Гончарук отметил, что "очень жаль, когда вы постоянно переходите на личности... Что касается моего заявления, оно написано на имя руководителя парламента. Она фактически полностью отвечает закону. И передана президенту. Это политический шаг, чтобы продемонстрировать — у нас есть доверие и нет ни каких недопониманий. И вам не удастся, не удастся расшатать доверие и работу нашей команды, как бы вы не хотели это сделать своими грязными манипуляциями", - сказал Гончарук, а монобольшинство аплодировало.

Премьер пообещал на следующей неделе прислать в парламент отчёт о работе Кабмина в письменном виде.

В свою очередь, спикер Разумков анонсировал следующий час вопросов к правительству «по регламенту, будете отправлять вопросы министрам в письменном виде».