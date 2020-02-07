Премьер сказал, что над этим работают.

Украинцы не будут получать квитанцию за транспортировку газа, эту сумму добавят к платежке за потребление газа.

Об этом во время часа вопросов к Кабмину в парламенте сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"О двух платежках – это правильный шаг, но действительно правильнее, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. Правильно разделить эти услуги, но организовать таким образом, чтобы это был один документ. Мы над этим работаем, это полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – это было их решение. Но, конечно, мы формируем политику, думаю, в ближайшее время сделам все, чтобы подавать людям информацию в понятном виде", – сообщил премьер.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По его мнению, негодование из-за получения двух платежек – это вопрос коммуникации, поскольку если суммировать стоимость потребления и транспортировки газа, будет меньше, чем потребители платили бы, "если бы мы не работали".

Напомним, 31 января на совещании по вопросам тарифов на теплоснабжение Владимир Зеленский обязал предпринять шаги для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления.

На совещании глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что две платежки за распределение и поставку связаны с процессом анбандлинга. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.

Позднее в Кабинете министров сообщили, что работают над созданием единой платежки за транспортировку газа и его потребления.