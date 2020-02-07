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В Одесской области преступную группировку подозревают в присвоении 7 млн, выделенных на помощь детям

Они оформляли соцвыплаты не несуществующих младенцев. 

В Одесской области преступную группировку подозревают в присвоении 7 млн, выделенных на помощь детям
Фото: twitter.com/UNICEF_UA

В Одесской области преступная группировка подозревается в присвоении 7 млн бюджетных средств, предназначенных для помощи 190 детям. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

По версии следствия, участники группировки два года присваивали бюджетные средства путем оформления разных видов соцвыплат на несуществующих детей, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения. 

"Следствие считает, что вероятная организатор привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления соцзащиты населения Беляевской районной государственной администрации Одесской области и заместителю руководителя территориальным отделением банка", – уточнили в прокуратуре. 

Напомним, в январе СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции детских садов и школ. В общем злоумышленники присвоили 25 млн гривен бюджетных средств. 

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