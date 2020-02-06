Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Адвокат Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, заявил о самоотводе.

Из-за назначения нового адвоката заседание суда перенесли на 24 февраля.

Об этом сообщил председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?",- написал Лобач в соцсети.

22-летний Николай Тарасов обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы несовершеннолетней (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).

Тарасов находится под стражей с 21 июня. Девочка пропала 13 июня по дороге на занятия в танцевальном кружке. Неделю спустя тело девочки обнаружили в выгребной яме в соседнем с ее домом дворе. При задержании Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве.