Апелляционный суд отменил восстановление Шевчука на должности судьи в КС

Шестой апелляционный суд отменил решение о восстановлении Станислава Шевчука на должности судьи Конституционного суда. Об этом пишет "Укринформ".

Это решение было принято коллегией судей во главе с Владимиром Мельничуком.

"Коллегия судей постановила: решение Окружного административного суда от 11 октября 2019 года отменить, а производство в этом деле по иску Шевчука закрыть", – говорится в результативной части постановления суда.

Напомним, что 14 мая в Конституционном суде проголосовали за увольнение Шевчука с должности судьи и главы КСУ на основании выводов комиссии по вопросам регламента и этики. Вместо него главой избрали Наталья Шапталу.

11 октября ОАСК восстановил его на должности судьи и главы. Спустя несколько дней Шевчук пришел на работу, но его не пустила охрана. В Конституционном суде объяснили это тем, что в Едином государственном реестр судебных решений не было решения о его восстановлении, а он пришел с копией без заверения.

18 декабря Шевчуку отказали в восстановлении на должности судьи КСУ. На сайте суда он значится в разделе "бывшие судьи".