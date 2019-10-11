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Окружной админсуд Киева восстановил экс-главу КС Шевчука

Конституционный Суд уволил своего председателя в мае.

Окружной админсуд Киева восстановил экс-главу КС Шевчука
Станислав Шевчук
Фото: Укринформ

Станислав Шевчук
Фото: Укринформ
Станислав Шевчук

Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение главы Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука.

Об этом говорится в решении суда от 11 октября, которое обнародовал адвокат Шевчука.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объёме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины", - говорится в фейсбуке адвоката.

Решение может быть обжаловано.

Должность главы Конституционного Суда сейчас занимает Наталья Шаптала.

Напомним, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчука и уволил его с должности судьи.

Основанием для увольнения Шевчука стало незаконное назначение им внештатных советников. За время своей работы он успел назначить на эту должность экс-министра экономики Грузиии Григория Арвеладзе, бывшего главу Службы внешней разведки Олега Синянского, экс-заместителя министра агрополитики Михаила Чужмира, экс-замминистра энергетики Дмитрия Лабоженко и экс-судью райсуда Харькова Дениса Невьядомского. Им не платили зарплату, но у них были рабочие места в здании КСУ и доступ к внутренней документации.

Во-вторых, Шевчук сделал политическое заявление, приведшее к подрыву авторитета КСУ. Речь идет об интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua", в котором он заявил, что не приведет к присяге Президента, если посчитает, что выборы были сфальсифицированы.

Кроме того, зафиксирован факт давления Шевчука на других судей: 19 февраля текущего года, будучи в Испании, Шевчук в телефонном режиме запретил судьям Конституционного Суда рассматривать дело о конституционности введения Украиной санкций.

Также в выводе комиссии говорится о незаконном решении Шевчука опубликовать в газете "Голос України" решения КС относительно законопроекта об отмене неприкосновенности депутатов Рады. В нарушение законодательства он был опубликован без особых мнений судей КС.

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