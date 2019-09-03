Рада просит КС оценить законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы

Верховная Рада просит просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1028 о закреплении в Конституции ее полномочия создавать консультативные, совещательные и других вспомогательные органы.

За включение в повестку дня и направление законопроекта №1028 в КС проголосовали 264 депутатов при минимально необходимых 226.

В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему. Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

В пояснительной записке отмечается, что документ предусматривает закрепление в Конституции эффективного механизма организации и деятельности Рады. Отмечается, что возможность создания в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Раде, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов является важным залогом эффективной организации органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы.

Предполагается, что принятие законопроекта приведет к реформированию системы органов, обеспечивающих функционирование парламента.

3 августа Зеленский предложил Раде закрепить в Конституции ее полномочия создавать консультативные, совещательные и других вспомогательные органы.