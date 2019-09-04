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В Ровенской области из-за церкви подралось около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МП

По данному факту открыто 12 уголовных производств.

В Ровенской области из-за церкви подралось около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МП
Фото: rv.npu.gov.ua

3 сентября возле храма в селе Малинск Ровенской области между представителями Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата произошла массовая драка, в которой участвовало около 60 человек. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Ровенской области.

Оперативники установили, что представители парафиального совета Петро-Павловской парафии Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения. Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, между которыми отношения обострились еще весной этого года.

"Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили одиннадцать местных жителей", – сказано в сообщении полиции.

В рамках досудебного расследования по статье 356 УК Украины (самоуправство) следователи изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловской парафии Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений (1ч. Ст. 125 УК).

Полицейские призвали верующих быть толерантными и решать вопросы мирным путем в рамках действующего законодательства.

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

В июле этого года митрополит Киевский и всей Украины Епифаний сообщал, что с момента создания поместной Православной церкви Украины в нее перешли более 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

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