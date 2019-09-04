ГБР вызывает Порошенко на допрос 6 сентября

Государственное бюро расследований вызвало нардепа "Евросолидарности" Петра Порошенко на допрос на 6 сентября. Об этом сообщил представитель бюро, пишет агентство "Украинские новости".

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказано в сообщении.

Повестка о вызове на допрос уже направлена.

Напомним, допрос Порошенко в ГБР был назначен на 3 сентября, однако он был перенесен, поскольку Порошенко находился на заседании Верховной Рады.

ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

6 августа стало известно, что Госбюро открыло производство против Порошенко о незаконном пересечении границы во время поездки на Мальдивы. Ранее Порошенко заявил, что ни одной повестки или приглашения в ГБР он не получал, а также, что в отношении него нет открытых уголовных дел.

13 августа в ГБР заявили, что получили разрешение суда на допрос Порошенко с применением полиграфа.