С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали

Первый день второй сессии новоизбранной Рады выдался очень продуктивным. Депутаты «Слуги народа» под контролем президента Владимира Зеленского внесли изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности парламентариев . С очевидными нарушениями процедуры изменения Основного Закона, что в перспективе позволит оспаривать принятое решение. На неприкосновенности марафон конституционных изменений не закончился. «Слуги» до позднего вечера «штамповали» один за другим президентские законы, направляя их на рассмотрение в КСУ. Это даёт возможность уже весной 2020 принять в целом целый ряд достаточно спорных конституционных новаций, расширяющих полномочия президента. О всех подробностях, – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Предупреждения старожилов

Последние 20 лет парламенты разных созывов не менее десяти раз выносили на рассмотрение вопрос отмены депутатского иммунитета. Но на финальном этапе (после первого голосования минимум 226-тью голосами о направлении на экспертизу в КСУ, после второго голосования в Раде вновь 226 голосами, – А.С.) процесс всегда стопорился, когда необходимо было конституционное большинство – 300 «за». Каждая политическая сила на выборах обещала избирателям поставить точку и отменить касту неприкосновенных. Это же было одним из ключевых лозунгов Зеленского и «Слуги народа» на выборах.

Примечательно, что за основу «слуги» решили взять законопроект 7203 авторства Петра Порошенко. Из прагматичных соображений: он уже прошёл первую процедуру голосования о направлении в КСУ. Правда, с замечаниями в 2018 году о необходимости учесть рекомендации Венецианской комиссии, которая напомнила о «политической системе с уязвимой демократией.., в которой полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента». Но во фракции «Слуги» решили взять вывод КСУ 2015 года, где таких предостережений нет.

«Плюс партия власти нарушила все процедуры рассмотрения закона. Профильный комитет ВР по вопросам правосудия заседал и вынес необходимое решение к законопроекту 2 сентября – это внесессионный период, что не предусмотрено законом. Вдобавок монобольшинство лишило депутатов их права по регламенту подать альтернативные законопроекты, что чётко прописано в законодательстве. Все это даст возможность «волкодавам», которые давно работают в парламенте, внести представление в КСУ об отмене закона», – предупреждала экс-вице-спикер и сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Фото: Михаил Палинчак

К слову, ещё день назад юрист и депутат «Батькившины» Сергей Власенко со скандалом покинул заседание все того же комитета. Тогда он эмоционально обвинял команду власти в нарушении процедуры рассмотрения законопроекта. Однако уже утром во вторник Власенко заметно сдерживая себя, сообщил «о решении фракции поддержать закон». Признав при этом: «Нарушения есть, что даёт карты в руки тем, кто захочет отменить изменения по отмене неприкосновенности».

Фото: Макс Требухов

Глава фракции «Голос» Сергей Рахманин назвал предложенные изменения несистемными и напомнил присутствовавшему в зале президенту о предвыборном обещании снять неприкосновенность не только с нардепов, но и лишить такого иммунитета судей и самого себя. А не подавать в Раду симулякр в виде проекта закона об импичменте (вице-спикер Руслан Стефанчук уже анонсировал его рассмотрение на следующей неделе, – А.С.).

«Ведь этот законопроект (об импичменте) имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка «Орбит» к борьбе с кариесом», – заявил Сергей Рахманин.

В ответ с трибуны от «Слуги» говорил депутат и бывший журналист «1+1» Александр Дубинский. Он признался, что процедурные нарушения есть, «но мы должны выполнить обещания, данные народу».

Фото: Макс Требухов

Аналогичную формулировку в общении с LB.ua озвучивали многие другие «слуги» ещё накануне голосования. Мол, да, взяли за основу законопроект Порошенко. Да, не пошли по полной процедуре, внеся свой законопроект, что затянуло бы процесс отмены неприкосновенности до февраля (на следующей сессии, как требует того Закон, – А.С.). Да, провели первую сессию за один день, в ночь с 29 на 30 сентября, чтобы на второй сессии уже через неделю быстро, пусть и с нарушениями, принять закон в целом. «Все по одной причине. Наши избиратели так долго ждать не будут. Им нужны быстрые решения», – откровенничала одна лидеров фракции «Слуга народа».

«Не малина» от Зеленского

Представил законопроект лично Владимир Зеленский. Для начала с трибуны он потроллил Вадима Рабиновича из ОПЗЖ за упоминание о планах власти разрешить продажу земли. «Сегодня вопрос не по земле», – с фирменной хрипотцой начал Владимир Александрович, что овациями встретили его депутаты. Затем президент начал читать с листка. Заметно сбиваясь, он напомнил, что отменить неприкосновенность обещали депутаты уже два десятка лет. Но именно сегодня исторический момент. А самим депутатам нечего бояться. Политических преследований после отмены неприкосновенности не будет. «Поскольку у народных избранников «все равно сохраняется индемнитет», – выступал Зеленский, читая по слогам последнее слово.

Фото: Макс Требухов

Простыми словами, остаётся политический иммунитет, когда за политические выступления, позицию и голосования депутаты не будут нести уголовной ответственности.

«Речь только о возможности привлечь к уголовной ответственности, если депутат сбивает ребёнка на автомобиле или крышует незаконную добычу янтаря. Тогда он должен быть равен перед законом», – продолжал президент, что вновь «под куполом» сопроводили аплодисментами.

«Парламент – это не малина на 5 лет... Просто сделайте, что обещали... Сегодня 90% людей хотят снятия неприкосновенности и я очень вам не рекомендую это проверять на деле, когда уже завтра сюда могут прийти люди», – закончил глава государства.

Фото: Макс Требухов

«Мы могли зарегистрировать свой законопроект, пойти по полной процедуре рассмотрения, но мы поняли, что народ Украины ждать не будет», – заявил выступавший после Владимира Зеленского его представитель в КСУ и нардеп «Слуги» Федор Вениславский. По его словам, в законопроекте проверена каждая запятая и «нет никаких предостережений для принятия закона, учтён вывод Венецианской комиссии 2015 года и говорить о нарушении процедуры рассмотрения также нет оснований».

Вывод профильного комитета зачитала его замглавы и депутат «Слуги» Ольга Совгиря, назвав все замечания депутатов из других фракций о возможной отмене закона КСУ «юридической казуистикой» и банальным затягиванием времени, что «старожилы» Рады восприняли смехом и издёвками о явной некомпетентности.

Фото: Макс Требухов

Депутат Дмитрий Лубинец из группы «За будущее» («гибрид» из остатков групп «Возрождение» и «Воля народа» прошлого созыва, – А.С.), и глава Комитета по вопросам прав человека отметил, что «мы ж не против принятия закона, но вы же понимаете, что будут депутаты, которые подпишут представление в КСУ об его отмене», – предупреждал он. В итоге так и произошло: ОПЗЖ Медведчука-Бойко уже заявила об оспаривании закона в суде.

Перед самим голосованием обсуждение продолжил сам автор законопроекта Петр Порошенко, который не забыл напомнить, что голосовать будут именно его законопроект. Он же ещё раз напомнил о всех процедурных нарушениях. Но, «понимая всю важность этого шага, мы будем голосовать за закон.

Фото: Михаил Палинчак

Я горд, что под законом изначально моя подпись», – выступал Петр Алексеевич, а его немногочисленная фракция в зале поддерживала его, хлопая в ладоши.

Чтобы как-то сгладить процедурные «шероховатости» глава Комитета по вопросам правосудия Ирина Венедиктова отметила, что вчера заседание комитета было «не очередным, а внеочередным по инициативе 14 депутатов». По её логике, на основании этого снимаются с повестки все претензии о незаконности проведения комитета между сессиями. Впрочем, в регламенте нет нормы о «внеочередном» заседании комитета. Как и не было ранее практики «внеочередного ежегодного послания президента о внутреннем и внешнем положении Украины», что было представлено Зеленским на долгом заседании в ночь на прошлой неделе.

«Давайте просто выполнять присягу», – призвала напоследок Венедиктова, а зал 373 голосами под продолжительные аплодисменты принял закон в целом. Многие «слуги» снимали этот момент на свои смартфоны, а президент сопроводил появление цифры на табло уже традиционным жестикулированием. Мол, сделали ещё раз.

Фото: Макс Требухов

Марафон изменений

После полуденного перерыва депутаты начали один за одним принимать все семь законопроектов президента о внесении изменений в Конституцию (о их сути LB.ua уже детально писал).

Правда, голосовали теперь уже строго по процедуре – направляли на экспертизу в КСУ эти документы, что требует простого большинства – минимум 226. Затем, в случае позитивного вывода суда, Раде вновь понадобится 226 для голосования законопроекта в первом чтении. И при оптимистичном раскладе для «Слуги» – нужно будет 300 голосов уже на новой сессии, в феврале, для принятия изменений в виде законов в целом.

Однако уже на старте эти законодательные инициативы Зеленского вызвали шквал критики из других политических лагерей. Если изменения об адвокатской монополии восприняли спокойно, то закрепление полномочий президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и ГБР назвали однозначно «безупречной узурпацией власти президента». Сопредседатель «Европейской солидарности» Артур Герасимов констатировал «о надвигающейся полной концентрации власти», учитывая предложения по сокращению количества нардепов до 300, правда, для парламента уже будущего созыва, расширения перечня оснований для лишения депутата мандата из-за прогулов или не персонального голосования.

Фото: Макс Требухов

«Можете вообще сократить количество депутатов до двух: Зеленского и Богдана», – не скрывая негодования, выступал экс-спикер и нардеп «Европейской солидарности» Андрей Парубий в ходе обсуждения.

Точно также много вопросов вызвали два проекта законов о законодательной инициативе народа и уполномоченных Верховной Рады. В проголосованных постановлениях чётко не прописаны процедуры возможной подачи законопроектов этим самым «народом». Как и не указаны возможные новые уполномоченные Рады (сегодня есть один – Уполномоченный по правам человека, – А.С.).

В целом, сам процесс «штампования» решений о направлении всех семи постановлений в КСУ затянулся до 20.15. Представители оппозиционных фракций уже пообещали, что подадут ко всем законопроектам Зеленского свои альтернативные. Впрочем, монопольные позиции «Слуги народа» позволят легко преодолеть эти препятствия.