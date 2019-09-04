Юнкер и Туск поздравили Гончарука с премьерством и заверили в дальнейшей поддержке Украины

"Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане".

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск в совместном письме поздравили Алексея Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины.

Письмо опубликовал Юнкер в твиттере.

"Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане. Вы можете рассчитывать на нашу последовательную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письме.

.@PMHoncharuk, @eucopresident and I warmly congratulate you on your appointment as Prime Minister of #Ukraine. You can count on the #EU’s continued steadfast support to Ukraine. pic.twitter.com/agZTXwY00x — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) September 3, 2019

В письме указано, что Евросоюз "остается привержен мирному урегулированию конфликта на востоке Украины" и "непреклонен в своем непризнании незаконной аннексии Крыма".

Туск и Юнкер также призвали совместными усилиями воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации и свободной торговле на благо граждан Украины и ЕС и пожелали Гончаруку успешного срока на посту премьера.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович похвалил украинского министра Алексея Оржеля.