НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало декларации трех кандидатов на должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации НАПК, декларации кандидатов на эти должности подали, гендиректор медицинской компании "Мій лікар" ("Мой врач") Андрей Семиволос, ранее работавший главврачом Киевского городского детского диагностического центра (КГДДЦ), руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Младена Качурец, а также хирург Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова Михаил Загрийчук.

Напомним, 29 августа и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун и два ее заместители написали заявления об увольнении на имя новоизбранного премьер-министра Алексея Гончарука.

В тот же день министерское кресло получила Зоряна Скалецкая, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы.

30 августа лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что Зоряна Скалецкая - временный министр здравоохранения и через несколько месяцев ее сменит руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Однако Радуцкий возглавить Министерство здравоохранения отказался, заявив, что остается работать в парламенте.