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Замминистра информации Джапарова написала заявление об увольнении

Она решила "не суммировать успехи и достижения".

Замминистра информации Джапарова написала заявление об увольнении
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Первая заместительница Министра информационной политики Эмине Джапарова написала заявление об увольнении с должности.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Заявление написано. За плечами четыре года работы 24/7 в МинСтець; все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова.

"Чрезвычайная благодарность команде, коллегам, общественным организациям, партнерам и главным образом, Юрию Стецю за все проекты, которые реализовали вместе. Тот огромный опыт микро-, макро-, кризисного и другого менеджмента точно пригодится впереди, ведь в сердце - Крым и мой народ", - добавила она.

Джапарова также опубликовала фотокопию заявления.

Фото: facebook.com/edzhaparova

Напомним, в конце июля в Офисе президента предложили создать министерство гуманитарной политики на базе министерств культуры, молодежи и спорта, и информации.

30 августа новоизбранный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объявил состав команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Он также сообщил, что координировать Офис гуманитарной политики будет крымская правозащитница Александра Дворецкая.

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