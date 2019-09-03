Центризбирком запустил новый сайт в тестовом режиме

Он полностью заменит предыдущий, созданный еще в 2004 году.

Фото: www.cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия запустила новый официальный сайт в тестовом режиме.

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Отмечается, что новый сайт полностью заменит предыдущий, созданный еще в 2004 году, и должен стать основным каналом коммуникаций Центризбиркома. Его интерфейс адаптирован ко всем мобильным устройствам.

"Структурой нового ресурса предусмотрен доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии, но с гораздо облегченной процедурой поиска. Так, помимо информации о Комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти соответствующие нормативные акты, узнать любую информацию о выборах, направить электронное обращение и многое другое", - говорится в сообщении.

Новый сайт размещен на основном домене https://www.cvk.gov.ua, он был разработан при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).

В ближайшее время сайт будет работать в тестовом режиме, чтобы пользователи могли сообщать о проблемах в его работе.

"Запустить новый сайт ЦИКа - было одной из многих первоочередных задач нового состава Комиссии в вопросе коммуникации с избирателями. Перед нами стояла задача разработать простую структуру и удобную навигацию. А главное - сделать сайт адаптивным и учесть все пожелания и предложения огромного количества пользователей, которые понимали, что предыдущий сайт уже слишком устарел для современного мира. Надеюсь, что такое обновление понравится пользователям ", - отметила глава ЦИКа Татьяна Слипачук.

Напомним, 1 августа запустил новый официальный сайт Национальный банк Украины.