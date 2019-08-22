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69-й номер списка "Слуги народа" отказался от мандата в пользу сотрудницы "Квартала"

Андрей Лисюк решил остаться юристом.

69-й номер списка "Слуги народа" отказался от мандата в пользу сотрудницы "Квартала"
Фото: EPA/UPG

Бывший юрист фирмы Hillmont Partners Андрей Лисюк, избранный в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№69), отказался от депутатского мандата.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Его мандат перейдет директору по цифровым продуктам "Квартала" Елене Хоменко (№129).

"Слуга народа" провела по своему списку 124-х депутатов, еще четырех человек исключили из него до дня голосования. Этим объясняется то, что у Хоменко 129-й номер, а не 125-й.

Еще 130 человек от "Слуги народа" выиграли выборы в одномандатных мажоритарных округах.

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