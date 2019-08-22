Персональный состав комитетов ВР намерены рассмотреть на следующей неделе

"СН" еще не получила предложений кандидатур в комитеты от оппоблока.

Подготовительная депутатская группа уже на следующей неделе намерена рассмотреть персональный состав комитетов Верховной Рады 9-го созыва. Об этом сообщил нареп от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос персонального состава комитетов пока еще не решен, поскольку мы не получили от всех политических партий предложений. Я думаю, что этот вопрос будет решен уже в начале следующей недели", - сказал Гетьманцев.

Он отметил, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" еще не предоставила свои кандидатуры в профильные комитеты.

Напомним, лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков не исключает назначения нового состава Кабинета министров в день открытия первой сессии Верховной Рады, 29 августа.