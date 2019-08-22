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"Батькивщина" выдвинула кандидатуру на должность замглавы ВР

Имя кандидатуры не разглашается.

"Батькивщина" выдвинула кандидатуру на должность замглавы ВР
Фото: ba.org.ua

Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинула свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады. Об этом заявил избранный в депутаты от этой партии Андрей Кожемякин.

"Партия "Батькивщина" сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера", - сказал он, однако имя кандидатуры он не разглашал.

Кожемякин подчеркнул, что его партия находится в оппозиции к "Слуге народа", поэтому и подала свою кандидатуру.

По его словам, партия "Европейская солидарность" тоже решила подать свою кандидатуру на должность зампредседателя парламента. "Оппозиционная платформа - За жизнь" еще не подавала кандидатур.

"Батькивщина" выступает за предоставление большего количества мест в руководстве комитетов представителям других партий.

Напомним, сегодня нареп от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев сообщил, что подготовительная депутатская группа уже на следующей неделе намерена рассмотреть персональный состав комитетов Верховной Рады 9-го созыва. Он также подмечал, что оппоблок еще не предоставил своих кандидатур в профильные комитеты.

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Источник: "Украинские новости"
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