Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
ГлавнаяПолитика

Геращенко: "Слуга народа" решила выхолостить комитет свободы слова

Забрали даже вопрос СМИ и освещения деятельности Рады.

Геращенко: "Слуга народа" решила выхолостить комитет свободы слова
Фото: Макс Требухов

Первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "Слуга народа" решила выхолостить комитет по вопросам свободы слова.

Об этом говорится в ее фейсбуке.

"Впервые в истории ВР из ведения этого комитета забрали даже вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности и даже вопрос печатных, электронных СМИ и сети Интернет. Теперь этим будет заниматься мегакомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Я считаю, что такое выхолащивание функций комитета свободы слова является антидемократическим и глубоко ошибочным", - написала она.

Предметы ведения нового комитета свободы слова
Предметы ведения нового комитета свободы слова

Предметы ведения комитета по гуманитарной и информационной политике
Предметы ведения комитета по гуманитарной и информационной политике

Напомним, что согласно планам "Слуги народа", в комитете свободы слова будет всего семь мест, а в гуманитарном комитете - 17.

Персональный состав комитетов Верховной Рады будут рассматривать на следующей неделе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также