Геращенко: "Слуга народа" решила выхолостить комитет свободы слова

Первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "Слуга народа" решила выхолостить комитет по вопросам свободы слова.

Об этом говорится в ее фейсбуке.

"Впервые в истории ВР из ведения этого комитета забрали даже вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности и даже вопрос печатных, электронных СМИ и сети Интернет. Теперь этим будет заниматься мегакомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Я считаю, что такое выхолащивание функций комитета свободы слова является антидемократическим и глубоко ошибочным", - написала она.

Предметы ведения нового комитета свободы слова

Предметы ведения комитета по гуманитарной и информационной политике

Напомним, что согласно планам "Слуги народа", в комитете свободы слова будет всего семь мест, а в гуманитарном комитете - 17.

Персональный состав комитетов Верховной Рады будут рассматривать на следующей неделе.