Суд не удовлетворил апелляцию ГПУ на отказ арестовать имущество Ющенко

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда, который не арестовал имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом сообщил сам Ющенко в фейсбуке.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований ГПУ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - написал он.

Ющенко также отметил, что соответствующее решение суд принял в понедельник.

По его словам, представители Генпрокуратуры параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции об аресте его имущества, но в удовлетворении им также было отказано.

"В конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также было отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко", - написал третий президент.

Напомним, 1 августа Генпрокуратура завершила расследование по делу Ющенко и "Межигорья". Ранее, 25 июля, Печерский райсуд Киева во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества Ющенко.

ГПУ предъявила Ющенко подозрение Ющенко в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ему инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. По данным адвоката Ющенко Виталия Наума, прокуратура считает, что Ющенко вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью передачи "Межигорья" последнему.

В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Спустя два месяца, в ноябре 2007 года, компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Кроме того, на момент обмена у компании не было согласования от Фонда госимущества и Кабмина.